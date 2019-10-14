Спектакль, посвященный Любови Полищук

Алексей Макаров — известный актер, сын актрисы Любови Полищук, а также актеры Владимир Фекленко и Олег Фомин на сцене ДКЖ сыграют в спектакле «Доктор знает все». О чем эта история? Два человека приходят к врачу: один представляется ангелом, другой — бесом. Доктор впадает в ступор, ведь проблемы у пациентов необычные. Врач встает перед выбором: кому помочь — себе, им или сразу всему человечеству. Не обошлось в этой истории и без юмора, так что придется по душе она каждому.

Следим за сюжетом 19 октября в СО РАН и 20 октября в ДКЖ. Начало спектаклей в 19.00.

Цена билета: 1200–2200 руб.