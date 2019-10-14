Олег Погудин в зале имени Каца

Этот концерт точно придется по душе поклонникам романса. Известный музыкант Олег Погудин, который обладает необыкновенным голосом, подарит жителям столицы Сибири уникальный концерт-спектакль «Серебряный век». Эта программа впервые была исполнена в Кремлевском дворце 22 декабря прошлого года в день 50-летия Олега Евгеньевича. Что же таит в себе эта уникальная программа? Виртуозную игру музыкантов, вдохновляющие слова и мелодии, эмоциональность и, конечно, исключительную красоту «Серебряного голоса России».

Отдыхаем душой 19 октября в Государственном концертном зале им. A.М. Каца. Начало в 19:00.

Цена билета: 2600–4000 руб.