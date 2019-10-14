«Ленинград» — сразу два концерта в Новосибирске

Сергей Шнуров — лидер группировки «Ленинград» и любимец миллионов слушателей — даст в Новосибирске сразу два сольных концерта. Площадку для своего шоу артист выбрал немаленькую — замахнулся на ЛДС «Сибирь». И ведь неспроста — билеты разлетаются моментально, а значит, спрос высокий. Ходят слухи, что этот концерт может стать финальным, Сергей Шнуров собирается завязывать с музыкальной карьерой и уходит со сцены. Так это или нет, остается большой загадкой. Однако упускать шанс спеть вместе с ним знаменитые хиты «В Питере пить», «На лабутенах», «Вояж» и многие другие точно не стоит.

Взрываем танцпол 23 и 24 октября в ЛДС. Начало в 19:00.

Цена билета: от 1000 руб.