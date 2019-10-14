Стендап Елены Новиковой на сцене Маяковского

Говорят, что женщинам не место в юморе? Как бы не так! Елена Новикова — известный комик, получивший популярность после участия в юмористическом шоу на канале ТНТ, — запросто докажет обратное! Она рассказывает со сцены достаточно личные истории из жизни, правда, делает это не просто искренне, но и с юмором. Телезрители сразу по достоинству оценили чувство юмора Елены Новиковой, а теперь она дает сольные концерты, чтобы буквально с глазу на глаз пообщаться с жителями разных городов.

Готовимся смеяться в кинотеатре им. Маяковского 18 октября. Начало в 19:00.

Цена билетов: 700–1000 руб.