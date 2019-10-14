Для информационного обслуживания сельхозярмарок создадут онлайн-платформу

В Пермском крае появится онлайн-площадка, объединяющая информацию о проходящих в регионе сельскохозяйственных ярмарках. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, такое поручение дал губернатор Максим Решетников краевым минпрому и минсельхозу. Заявление глава региона сделал во время посещения сельскохозяйственной ярмарки выходного дня в Перми в процессе общения с ее участниками.

Фермеры попросили главу региона улучшить информирование жителей края о проводимых ярмарках и представленном на них ассортименте. Для этого и будет разработана онлайн-платформа, которая в том числе предоставит возможность заранее заказать необходимый товар. «Это очень хорошая идея. Мы готовы работать, готовы даже сами доставку делать, если это будет большой заказ. По Перми — бесплатно»,— отметил представитель одной из компаний. «Важно, чтобы люди понимали, где ярмарки будут проходить в предстоящие выходные, могли там заказать заранее, приехать и получить. Потому что можно знать о ярмарке, прийти через час, но уже не найти нужного тебе продукта»,— пояснил губернатор.