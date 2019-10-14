«Мир меняется, и образованию приходится меняться вслед за ним»

Судья Конституционного суда Константин Арановский раскритиковал российскую систему высшего образования. Заявления на эту тему он написал в так называемом «особом мнении» — заявлении, в котором член судейской коллегии может высказать личную точку зрения. На документ обратил внимание “Ъ”. В тексте судья Арановский высказал несколько тезисов. Во-первых, он раскритиковал введение в России болонской системы — бакалавриата и магистратуры. По словам судьи, деньги на реформу было бы полезнее потратить на развитие науки или достойную оплату труда преподавателям. Во-вторых, по его мнению, после проведения реформы «доверия к дипломам не прибавилось». Наконец, судья считает, что система образования в последние годы развивается динамично, но вузы за ней не успевают.
“Ъ FM” попросил преподавателей ведущих университетов прокомментировать тезисы Константина Арановского:
Дмитрий Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО: «Абитуриенты, поступающие в 18 лет в вуз, не всегда четко осознают, чем они хотят заниматься. Магистратура дает возможность на базе уже полученного образования выбрать нужную специальность. Я вообще считаю, что доверия к судебной системе нет. Но если говорить серьезно, то выпускники МГИМО — и бакалавриата, и магистратуры — не испытывают каких-то сложностей с трудоустройством, работодатели их разбирают с первого курса. Что касается динамично развивающейся системы образования, то да, действительно, есть большая группа преподавателей, которая не совсем адекватно воспринимает эти возможности».
Владимир Исаев, профессор Института стран Азии и Африки МГУ: «Минус бакалавриата в том, что, если ты имеешь диплом только этой ступени образования, некоторые должности для тебя закрыты. Например, ты не сможешь стать заведующим отделением больницы, не окончив магистру. Журналисту или экономисту устроиться на работу сложнее, чем, скажем, инженеру, агроному или врачу. Необходимо абсолютно свободно владеть языком, что не всегда получается у наших бакалавров, хотя такие случаи я тоже знаю. После окончания первой ступени образования наши выпускники работали в Англии, во Франции. Отстают те вузы, которые сталкиваются с такой неприятной вещью, как недофинансирование. Но для того чтобы учить студента некоторым точным наукам, необходимо новейшее оборудование, под которое иногда просто нет денег».
Максим Братерский, профессор департамента международных отношений Высшей школы экономики: «Я отношусь к этому достаточно нейтрально и считаю, что хуже не стало. У наших выпускников нет никаких проблем с признанием диплома, тем более что многие учатся по программам двойного образования, которые создаются в сотрудничестве с зарубежными университетами. Могу судить по своему вузу — он меняется каждый день. Честно говоря, даже тяжело иногда бывает, потому что только что ты привык делать одно, как на следующий год уже все переиначили. Мир меняется, и образованию приходится меняться вслед за ним — это правда. Но система не всегда успевает за этим темпом. Все зависит от вуза: у одного это получается лучше, у другого — хуже».
Мнение о российском высшем образовании судья Арановский высказал после заявления, которое подал в Конституционный суд бывший предприниматель Михаил Чайковский. Несколько лет назад он обратился в центр занятости и попросил признать его безработным, но ему отказали. Решение обосновали тем, что он не предоставил документ, удостоверяющий его квалификацию. Чайковский дошел до Конституционного суда, который постановил, что отсутствие диплома не должно нарушать право граждан на соцзащиту от безработицы.
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский заявил о недоверии к дипломам российских вузов и в целом жестко раскритиковал систему российского высшего образования. Такие заявления “Ъ” обнаружил в «особом мнении» судьи по одному из свежих решений КС. Константин Арановский считает, что «бессчетные средства», потраченные на образовательные реформы, стоило использовать «на достойную оплату преподавательского труда». Также судья упрекает ректоров российских вузов за то, что они отказались от «самоуправления и академической свободы» и в результате «обслуживают систему, которая выдает разрешения на профессию». “Ъ” подробно пересказывает размышления Константина Арановского и публикует комментарии к ним от участников образовательного сообщества.
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