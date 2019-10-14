«Мир меняется, и образованию приходится меняться вслед за ним»

Дмитрий Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО: «Абитуриенты, поступающие в 18 лет в вуз, не всегда четко осознают, чем они хотят заниматься. Магистратура дает возможность на базе уже полученного образования выбрать нужную специальность. Я вообще считаю, что доверия к судебной системе нет. Но если говорить серьезно, то выпускники МГИМО — и бакалавриата, и магистратуры — не испытывают каких-то сложностей с трудоустройством, работодатели их разбирают с первого курса. Что касается динамично развивающейся системы образования, то да, действительно, есть большая группа преподавателей, которая не совсем адекватно воспринимает эти возможности».

Владимир Исаев, профессор Института стран Азии и Африки МГУ: «Минус бакалавриата в том, что, если ты имеешь диплом только этой ступени образования, некоторые должности для тебя закрыты. Например, ты не сможешь стать заведующим отделением больницы, не окончив магистру. Журналисту или экономисту устроиться на работу сложнее, чем, скажем, инженеру, агроному или врачу. Необходимо абсолютно свободно владеть языком, что не всегда получается у наших бакалавров, хотя такие случаи я тоже знаю. После окончания первой ступени образования наши выпускники работали в Англии, во Франции. Отстают те вузы, которые сталкиваются с такой неприятной вещью, как недофинансирование. Но для того чтобы учить студента некоторым точным наукам, необходимо новейшее оборудование, под которое иногда просто нет денег».

Максим Братерский, профессор департамента международных отношений Высшей школы экономики: «Я отношусь к этому достаточно нейтрально и считаю, что хуже не стало. У наших выпускников нет никаких проблем с признанием диплома, тем более что многие учатся по программам двойного образования, которые создаются в сотрудничестве с зарубежными университетами. Могу судить по своему вузу — он меняется каждый день. Честно говоря, даже тяжело иногда бывает, потому что только что ты привык делать одно, как на следующий год уже все переиначили. Мир меняется, и образованию приходится меняться вслед за ним — это правда. Но система не всегда успевает за этим темпом. Все зависит от вуза: у одного это получается лучше, у другого — хуже».