КГА анонсировал проведение экспозиции проекта планировки территории в 7 га у «Лахта-центра»

На сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга появилась информация о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории, расположенной в непосредственной близости к МФК «Лахта-центр». Публичные слушания по проекту документации: «Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной Полевым переулком, Полевой дорогой, проектным продолжением Полевого переулка, Лахтинским проспектом, проектируемыми улицами, береговой линией Невской Губы, границей территориальной зоны "ТР0-2", в Приморском районе» проводятся с 3 октября по 18 ноября 2019 года, следует из сообщения КГА.

Согласно опубликованной документации, на территории 7,18 га планируется возвести два спортивных объекта. Первый — площадью 28,3 тыс. кы. м и высотой 24 м, второй — площадью 49,7 тыс. кв. м и высотой 40 м. Также предполагается построить объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Экспозиция будет проходить в здании администрации Приморского района Петербурга в период до 23 октября, а на 24 октября намечено проведение собрания участников публичных слушаний.

Заказчиком проекта выступает ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», а организацией, исполняющей функции заказчика, — ЗАО «Зенит -Арена». Проект подготовлен ООО «Институт территориального развития».

Мария Кузнецова