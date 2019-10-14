В Саратове расследуется дело о переводе накоплений из одного НПФ в другой без ведома застрахованного лица

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту подделки документа при переводе денежных средств из одного негосударственного пенсионного фонда в другой (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, что жительница областного центра формировала пенсионные накопления в АО «НПФ «Лукойл-Гарант», однако в марте этого года обнаружила, что ее страховщиком является АО НПФ «Согласие». Сама застрахованная каких-либо действий для перевода накоплений не предпринимала.

Прокурорская проверка установила, что осенью 2018 года неустановленные лица подделали подпись застрахованной в заявлении и договоре о досрочном переводе средств в другой НПФ.

Марина Ковалева