Обвиняемый во взятке бывший замглавы Росгвардии заявил о своей невиновности

Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере бывший заместитель руководителя Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов настаивает на своей невиновности в преступлениях. Об этом он заявил в понедельник на заседании в Ленинском районном суде Самары.

«Заверяю суд, что никогда не совершал противозаконных действий. Против меня была организована провокация. В отношении меня были сфабрикованы уголовные дела», — сказал бывший правоохранитель.

В свою очередь адвокаты обвиняемого говорят о противоречиях и отсутствии конкретики в материалах следствия. Например, в них нет точных указаний на время и место преступлений, говорят защитники.

Правоохранители считают, что Дмитрий Сазонов с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Кроме того, бывший правоохранитель с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу.

Георгий Портнов