Туристы из Казани не могут вылететь из Японии из-за тайфуна «Хагибис»,

Группа туристов из 16 человек, в числе которых жители Казани, не могут с 12 октября вылететь из Японии из-за тайфуна «Хагибис», сообщает «Эхо Москвы».

Первоначально рейс перенесли на 13 октября, однако, самолет не вылетел до сих пор. При этом, как утверждает издание, представители авиаперевозчика еще не связывались с туристами из России, а офисы компании в данный момент закрыты.

На прошлой неделе на Японию обрушился самый мощный за последние 60 лет тайфун. По последним данным, в результате стихии 53 человека погибли, свыше 200 пострадали, 17 числятся пропавшими без вести. 136 тыс. домов в Японии остаются без водоснабжения, 4,3 тыс. — без электричества.

"Ъ-Казань"