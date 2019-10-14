В Красноярске подожгли памятник героям Великой Отечественной войны

Неизвестные осквернили памятник героям Великой Отечественной войны на площади 50-летия Победы в Красноярске. Как сообщает пресс-служба городской администрации, мемориал пострадал в результате того, что вандалы подожгли возложенный венок.

«Из-за пожара частично разрушена поверхность мемориала, пострадали имена героев и звезда Вечного огня. Силами администрации района мемориал будет восстановлен»,— сказала заместитель главы администрации Кировского района Олесю Ефимову, отметив, что власти направили соответствующее заявление в полицию.

Площадь 50-летия Победы расположена в Кировском районе Красноярске. На ее территории возлагаются цветы в память о погибших участниках Великой Отечественной войны в День Победы, проходит «Вахта памяти» и другие патриотические мероприятия.

Илья Галагуз