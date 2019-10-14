В Ростове предпринимателя осудили за торговлю поддельными сумками Louis Vuitton в торговом центре

Мировой судья судебного участка № 2 Пролетарского района Ростова признал индивидуального предпринимателя виновной в незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ч. 1 ст. 180 УК РФ), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. Ее приговорили к 100 часам обязательных работ.

Судом установил, что подсудимая продавала в одном из крупных торговых центров Ростова контрафактные сумки и кошельки, маркированные товарным знаком Louis Vuitton. При этом документов, подтверждающих законность ввоза продукции импортного производства и использования чужого товарного знака, у предпринимателя не было.

В результате действий правообладателю товарного знака Louis Vuitton причинен материальный ущерб в сумме более 1,3 млн руб. По решению суда товары будут изъяты и уничтожены.

Дарья Голякова