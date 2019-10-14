Руководитель СУ СК по Удмуртии прокомментировал инцидент у здания госсовета с участием Альберта Разина

Руководитель следственного управления СК России по Удмуртии Рустам Тугушев во время онлайн приема пользователей соцсети «ВКонтакте» прокомментировал инцидент, произошедший у здания госсовета республики с участием Альберта Разина.

Он отметил, что следователи достоверно установили обстоятельства «самоподжога», а также предыдущих дней из жизни потерпевшего. По словам Рустама Тугушева, допрошены очевидцы поджога, родные и близкие Разина.

«По уголовному делу проводится ряд экспертиз, в том числе посмертная комплексная психолого-психиатрическая, с целью установления причин, побудивших Разина совершить указанные действия. После получения заключений судебных экспертиз следователем будет дана юридическая оценка произошедшим событиям»,— отметил руководитель СУ СК России по Удмуртии.

Уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел.

Напомним, председатель общественного отделения удмуртских ученых, директор Института человека УдГУ Альберт Разин поджег себя у здания госсовета региона утром 10 сентября. До инцидента он написал обращение к депутатам госсовета республики с призывом «Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!» После инцидента господин Разин был госпитализирован, введен в состояние медикаментозного сна, но позже скончался.