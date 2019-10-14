Топорное дело

В Ульяновске экологическому активисту, чиновнику Агентства Александру Брагину топором повредили машину. На ручке инструмента была оставлена надпись «От Чатиняна». Александр Брагин считает, что организовать такое повреждение собственности мог или сам Наири Чатинян (экс-гендиректор обанкротившегося ОАО «УМЗ №2» и лидер группы жителей села Подкуровка, протестующих против строительства китайского цемзавода), с которым он ведет борьбу, или «тот, кто решил воспользоваться ситуацией». Полиция по факту повреждения имущества ведет проверку, но версий не озвучивает, отмечая, что все будет расследовано в законном порядке, несмотря на то, какой там деятель, нравится он кому-то, или нет.

В пятницу утром неизвестные прорубили крышу автомобиля Renault ARKANA, принадлежащего Александру Брагину, ульяновскому экологическому и политическому активисту. Об этом сообщил в своих социальных сетях сам господин Брагин. Как он пояснил “Ъ-Волга”, произошло это «ориентировочно около 5:30 утра – в это время сработала сигнализация автомобиля», а затем, когда его супруга повела ребенка в детсад, обнаружила топор, на котором была надпись «от Чатиняна». «Это не какое-нибудь хулиганство, сделано профессионально – прорублена крыша, удар нанесен в самый центр машины, придется менять всю крышу, обшивку потолка и лобовое стекло. Специалисты автоцентра оценивают ущерб в 200 тысяч рублей», – сказал Александр Брагин. Сам он в это время находился в Польше. По его словам он находится здесь с целю сбора информации о зарубежной недвижимости влиятельных фигур местного обкома КПРФ. Отметив, что жена и дети напуганы, он написал в телеграм-канале: «Причина одна, я поднял вопрос об отсутствии необходимой природоохранной и санитарной документации, о нарушениях на предприятии Наири (Чатиняна – “Ъ-Волга”) в селе Подкуровка Тереньгульского района... Надо это исправлять, и в суде показать свою правоту. Но, видимо коммунисты решили по другому пойти пути».

Наири Чатинян – экс-гендиректор обанкротившегося завода по производству автокранов ОАО «УМЗ №2», экс-директор ООО «Автокраны Ульяновец», в прошлом – активный член региональной организации КПРФ, сегодня более известен как лидер группы жителей села Подкуровка, протестующих против строительства китайского цемзавода недалеко от их села.

Предполагаемые инвестиции по разным оценкам могли составить от 500 млн до 1 млрд долларов, но протест отпугнул инвесторов.

Кроме того, по некоторым данным, господин Чатинян является лицом, косвенно аффилированным с ОАО «Вертикаль» (Москва), цех которого находится на территории Подкуровки.

С лета 2019 года господин Брагин ведет борьбу с этим производством, «называя его металлургическим», и заявляя, что предприятие нарушает требования природоохранного законодательства. В конце сентября прокуратура Ульяновской области по заявлению Александра Брагина вынесла представление руководству «Вертикали» на устранение нарушений природоохранного законодательства. Кроме того, в настоящее время арбитражный суд Ульяновской области рассматривает два иска к ОАО «Вертикаль» – от регионального минстроя о признании недействительным договора аренды земельного участка, на котором находится «Вертикаль», и от регионального агентства госимущества – об истребовании из незаконного владения ОАО «Вертикаль» бокса для ремонта комбайнов площадью 642 кв. метра.

Господин Чатинян в беседе с “Ъ-Волга” заявил, что «надо быть последним идиотом, чтобы организовать такое», потому что он «уже начал выигрывать в этой ситуации противостояния».

В полиции “Ъ-Волга” пояснили, что по факту умышленного повреждения личного имущества возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 167 УК РФ (до двух лет лишения свободы). Как отмечают в полиции, подозреваемых пока нет. Политолог Николай Васин считает происшедшее «не очень умной провокацией против Чатиняна», отмечая, что, «тем не менее, в выборных кампаниях подобные провокации давали определенный эффект».

«Ситуация с ульяновскими коммунистами затейливая. Сращивание верхушки обкома КПРФ с местной организованной преступностью обсуждается как на региональном, так и на федеральном уровне. Поэтому стиль борьбы с последовательными оппонентами того же господина Чатиняна не должны удивлять людей, знакомых с реальным в положением дел. Криминал всегда генерирует страх, всегда запугивает. Ну а персона активиста местного обкома КПРФ показательна. В интервью местной прессе он, например, не скрывал восхищения Адольфом Гитлером и его роли для Германии», – прокомментировал ситуацию политический консультант Эрнест Старателев.

Роман Чернов, Сергей Титов, Ульяновск