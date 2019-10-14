Глава Emirates предупредил о росте цен на авиабилеты из-за спора США и ЕС

Цены на авиабилеты неминуемо будут дорожать из-за торгового спора между США и Евросоюзом вокруг незаконного субсидирования Boeing и Airbus, заявил в понедельник, 14 октября, президент Emirates Тим Кларк, выступая на авиасалоне в Дубае. В результате введения взаимных санкций, отмечает господин Кларк, вырастут цены на самолеты двух ведущих авиаконструкторов, а значит, подорожают авиаперевозки.

«В конце концов вызванная введением пошлин прибавка к цене на то, что мы закупаем, будет переложена на конечных потребителей, так что цены (на авиабилеты.— “Ъ”), скорее всего, вырастут»,— цитирует главу Emirates агентство Bloomberg.

В начале октября панель арбитров Всемирной торговой организации разрешила Вашингтону ввести пошлины на отдельные виды продовольствия и промтоваров из Евросоюза на сумму около $7,5 млрд в год. Сегодня это решение поддержал Орган по разрешению споров ВТО. В итоге с 18 октября американские власти введут десятипроцентные пошлины на самолеты Airbus и 25-процентные на прочие виды товаров. А через несколько месяцев ВТО разрешит ЕС ввести контрмеры против США в рамках параллельного дела по Boeing из-за несоблюдения правил организации.

Кирилл Сарханянц