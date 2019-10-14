В отношении бывшего руководителя дорожной компании в Ростове возбудили уголовное дело

В Ростове возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» (ООО «ДРСУ») за невыплату заработной платы (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. По данным источника „Ъ-Юг“ в правоохранительных органах, речь идет об Александре Ражине.

По версии следствия, подозреваемый более трех месяцев частично не выплачивал заработную плату 15 работникам предприятия. Задолженность составила более 1,2 млн. руб. При этом средства на погашение долгов перед работниками у предприятия были, так как за указанный период на счета организации поступило более 57 млн руб. Но господин Ражин использовал средства на другие нужды.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «ДРСУ» было учреждено в феврале 2004 года с основным видом деятельности «строительство автомобильных дорог и автомагистралей». Господин Ражин возглавлял компанию до марта этого года. Сейчас генеральным директором ООО «ДРСУ» является Микаэл Гаспаров. Предприятие принадлежит Департаменту имущественно-земельных отношений Ростова. Выручка компании за 2018 год составила 1,5 млрд руб., прибыль—99 млн руб.

Дарья Голякова