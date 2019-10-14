14 октября, понедельник
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Марку Seat могут переименовать в Cupra

Марка Cupra, выделенная компанией Seat в отдельный суббренд, может стать новым названием всего испанского автопроизводителя, сообщает Autocar.

По данным издания, в 2025 году может пройти ребрендинг компании, в рамках которого от имени Seat откажутся и заменят его Cupra. Связано это с грядущим изменением позиционирования марки — испанский автопроизводитель станет более премиальным и ради этого откажутся от имени, ассоциирующегося с бюджетными моделями.

О том, как будет называться существующий бренд Cupra, информации нет.

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