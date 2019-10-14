Нового мэра Абакана выберут в течение полугода

После смерти мэра Абакана Николая Булакина пройдут досрочные выборы, сообщил глава избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин. «Они должны пройти в течение шести месяцев»,— цитирует его ТАСС.

Напомним, днем 14 октября Николай Булакин трагически погиб в возрасте 66 лет в автокатастрофе на объездной дороге Минусинска (Красноярский край). Авария произошла на 433 км федеральной трассы Р-257 «Енисей». По предварительным данным МВД, господин Булакин не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В мае 1995 году господин Булакин победил на выборах мэра Абакана. С те пор он бессменно руководил городом почти 25 лет. После его гибели временно исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель главы города Владимир Жуковский.

Илья Галагуз