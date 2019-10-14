СКР возбудил уголовное дело о ДТП с пьяным полицейским под Воронежем

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении 35-летнего старшего участкового уполномоченного полиции отдела МВД России по Аннинскому району, который сел за руль пьяным и устроил аварию с двумя пострадавшими. Об этом сообщает СКР.

Дело возбуждено по признакам нарушения находящимся в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы).

Как рассказали следователи, вечером 11 октября года пьяный сотрудник полиции управлял Chevrolet Aveo, на улице Красноармейская поселка Анна он выехал на встречную полосу, и врезался в ВАЗ-2114. В результате ДТП 20-летняя водитель ВАЗ и ее 13-летняя пассажирка были доставлены в больницу с травмами.

В региональном главке МВД уже заявили, что участковый будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также к дисциплинарной ответственности привлекут его руководителя, который «не обеспечил должную воспитательную работу с подчиненным».

Сергей Калашников