В Тольятти бывший налоговый инспектор осужден за взятку

В Тольятти бывший главный государственный налоговый инспектор межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области обвинен в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в 1 млн руб. Об этом сообщает областная прокуратура.

«В суде установлено что, в октябре 2018 году инспектор предложил руководителю коммерческой организации за вознаграждение в размере 1 млн руб. свою помощь в снижении установленной им же суммы недоимки по налогу на добавленную стоимость»,— говорится в сообщении.

В дальнейшем сотрудник налоговой службы передавал директору фирмы информацию из материалов проводимой проверки и оказывал помощь в подготовке возражения на акт проверки. В результате сумма недоимки снизилась со 139 до 20 млн руб. В ответ ему представлялись документы, подтверждающие перечисление требуемой суммы на счета указанных им организаций и предпринимателей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы и лишил его права занимать должности государственной службы на 4 года. Приговор в законную силу не вступил.

Алена Смирнова