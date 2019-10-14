Обвиняемый в получении взятки Дмитрий Сазонов оставлен под стражей до марта 2020 года

Представитель гособвинения на заседании по делу о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывшего заместителя руководителя Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова в понедельник ходатайствовал о продлении ареста обвиняемого. Прокурор настаивал на том, чтобы экс-силовика оставили под стражей на шесть месяцев — до 12 марта 2020 года.

Адвокат обвиняемого Андрей Карномазов возразил против продления меры пресечения и попросил перевести его подзащитного из СИЗО под домашний арест, так как скрыться от правосудия, оказать давление на свидетелей Дмитрий Сазонов не может. Аналогичную точку зрения выразил второй адвокат бывшего правоохранителя.

Дмитрий Сазонов поддержал их ходатайство. Сведения о намерении скрыться от суда мужчина назвал домыслом.

Суд удалился в совещательную комнату и после перерыва огласила решение удовлетворить ходатайство гособвинителя.

Правоохранители считают, что Дмитрий Сазонов с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Кроме того, бывший правоохранитель с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу.

Георгий Портнов