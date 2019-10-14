Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие серии в рамках расширения присутствия на небе представила компания Breitling.

Керн сказал — Керн сделал. Глава часового бренда Breitling обещал в апреле в Москве, что презентации новых часов теперь будут происходить в разных странах весной и осенью, и не обманул. В сентябре саммит, именно так был назван формат, прошел в Лос-Анджелесе, а в начале октября — в Цюрихе. Участие в первом принял Брэд Питт и серфер Келли Слэйтер — оба друзья марки, «члены отрядов Breitling», как теперь принято говорить. В каждом отряде по три участника, каждый из них тематический: есть актерский отряд, в котором состоит Питт, есть серферский, исследовательский, отряд авиаторов. И все время добавляются новые отряды и участники.

В Цюрихе объявили отряд с оригинальным составом. Астронавт Скотт Келли, испанка-пилот истребителя и командир отряда Росио Гонзалес Торрес и многократный чемпион мира в управлении дронами 19-летний Люк Баннистер — это отряд первооткрывателей. Как объяснил Керн, это расширение присутствия Breitling в небе. А воздух, как известно, родная для Breitling стихия. Но, как подчеркивает Керн, одна из трех стихий: воздух, вода и земля.

В рамках расширения присутствия на небе представлена новая серия, посвященная историческому истребителю. На сей раз британскому ночному бомбардировщику времен Второй мировой войны de Havilland Mosquito. Вышла серия в рамках коллекции Aviator 8. Коллекцию Avenger уменьшили — с 41 модели до 14. Теперь в ней все четко и понятно. Три возможных диаметра корпуса — 43, 45 и 48 мм, и два стиля — классические стальные модели с метками часа и милитари в черном титане с цифрами на циферблате. Среди новых Avenger — специальная серия к 55-летию команды Swiss Air Force, в ней 550 штук.

Самые крутые новинки в «водной стихии» — продолжение серии с браслетами из переработанного пластика Econyl, теперь в пяти новых цветах. Новых часов в сегменте «земля» на осенних саммитах не представили. Видимо, их стоит ждать весной. Закончил швейцарский саммит Керн словами: «Breitling всегда был, есть и будет первым и единственным именем, ассоциирующимся с авиацией». И это сказал бывший генеральный директор IWC. Звучит как вызов.