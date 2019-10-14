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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Курские налоговики банкротят православных и автомобильных общественников

Управление ФНС по Курской области подало в региональный арбитражный суд иски о банкротстве двух местных общественных организаций, сообщается в картотеке арбитража. Это курское областное отделение общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВОА) и курский региональный общественный фонд православных традиций, социально-экономического и культурного возрождения «Коренная пустынь» (по названию известного монастыря в местечке Свобода Курской области).

Управляющее автошколой в Курске отделение ВОА, судя по материалам дела, задолжало налоговикам 799,18 тыс. руб. Сумма долга православного фонда не раскрывается. Оба иска пока не приняты судом к производству.

Сергей Калашников


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