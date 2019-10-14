В Челябинской области на 78% выросло число случаев бешенства животных

С начала года в Челябинской области зафиксировано 52 случая бешенства животных. Это на 78% больше, чем годом ранее, когда было выявлено 32 факта, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Только на прошлой неделе на Южном Урале зарегистрировали три случая бешенства: в поселке Октябрьский Уйского района погибла собака, в Кунашакском (охотхозяйство «Тишки») и Коркинском (поселок Роза) обнаружены больные лисы. В населенных пунктах установлен карантин. Неделей ранее ограничительные мероприятия по бешенству ввели в Увельском и Карталинском охотхозяйствам из-за обнаруженных мертвых лисиц.

Всего с начала года в Челябинской области выявлено 44 неблагополучных населенных пунктов по бешенству животных.