Начальник самарского отдела УФНС, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом

Начальник контрольного отдела УФНС России по Самарской области Александр Петров, обвиняемый в получении взятки, а также два его посредника предстанут перед судом. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным следствия, в 2018 году сотрудник местного УФНС получил через двух посредников от представителя компании часть незаконного вознаграждения в размере 3 млн руб. Общая сумма взятки должна была составить 4 млн руб. Деньги передавались за информацию о ходе налоговой проверки и дальнейших действиях фискальной службы. Благодаря этому коммерческой организации удалось уменьшить налоговые платежи.

Александр Петров обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а его посредники по ч. 4 ст. 291-1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Алена Смирнова