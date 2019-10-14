Численность населения Удмуртии за восемь месяцев сократилась более чем на 3 тыс. человек

За восемь месяцев 2019 года численность населения Удмуртии уменьшилась на 3 115 человек (за аналогичный период 2018 года зафиксирована общая убыль населения 2856 человек). Об этом сообщает Удмуртстат.

Родилось 9 889 детей (на 1 329 младенцев меньше, чем за тот же период прошлого года), умерло 12 087 человек (на 398 человек меньше), в том числе 44 ребенка в возрасте до 1 года (на 9 малышей меньше). Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 44% от общего числа умерших, на втором месте – новообразования (16%), третьем – несчастные случаи (10%).

С начала года в республику прибыло 8 219 человек, выбыло за ее пределы – 9 136 человек. Таким образом, миграционная убыль составила 917 человек.

Численность постоянного населения Удмуртии по состоянию на 1 января 2019 года составляла 1 млн 507,4 тыс. человек, в том числе городского – 994,4 тыс., сельского – 513,0 тыс.