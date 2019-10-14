Первый замминистра спорта Челябинской области ушел в отставку

В министерствах Челябинской области произошел ряд кадровых перестановок. Постановлением губернатора Алексея Текслера от 11 октября освобожден от занимаемой должности первый заместитель министра физической культуры и спорта региона Олег Мухаметзянов. В документе говорится, что контракт расторгнут по инициативе гражданского служащего.

Кроме того, 11 октября министром здравоохранения региона официально назначен Юрий Семенов. О том, что главный врач областного перинатального центра станет руководить ведомством, правительство анонсировало еще в конце сентября.