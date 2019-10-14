В Саратове открыли отделение международного коммерческого арбитража при ТПП РФ

11 октября на втором саратовском экономическом форуме «Движение только вперед» состоялось торжественное открытие отделения международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при ТПП РФ в Саратове.



Модератор площадки, вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев отметил, что институт МКАС в России действует уже 87 лет. За это время международный коммерческий арбитражный суд рассмотрел уже более 10 тысяч дел (порядка 300 дел ежегодно), что превышает количество дел, рассматриваемых в Лондонском и Стокгольмском арбитражных судах, заметил Фатеев.

«На сегодняшний день в России открыто уже 17 отделений МКАС. Учитывая ту юридическую школу, которой обладает Саратовская область, сегодня мы открываем отделение МКАС на территории региона. Мы и наши партнеры рассматриваем МКАС как высокий уровень защиты инвестиций, в том числе и иностранных на территории РФ. Изменение законодательства позволило ТПП РФ открывать отделения МКАС по всей стране. Это очень перспективно, и то количество дел, которые рассматривают наши отделения, подтверждает, что это действительно так. Мы ни с кем не соревнуемся, работаем коллегиально с государственными судами. Мы нацелены только на удобство и право, на международные и российские законы», — подчеркнул Максим Фатеев.

Директор центра арбитража и посредничества ТПП РФ Дмитрий Подшибякин заметил, что сегодня наблюдается новая веха развития МКАС. Благодаря изменению законодательства об арбитраже сегодня МКАС получил право рассматривать не только международные, но и внутренние споры.

«МКАС — арбитражный центр с мировой историей. Мы проводим большую работу по подбору арбитров и проведению обучения с ними. Список арбитров МКАС по внутренним спорам включает более 150 специалистов, однако эти списки носят рекомендательный характер: стороны могут самостоятельно выбрать, кому они больше доверяют. Предпринимателей также интересует размеров сборов. Стоит отметить, что внутренние сборы МКАС сопоставимы со сборами государственных арбитражных судов. Однако в отличие от государственного судопроизводства, которое носит публичный характер, у нас все конфиденциально», — заметил Подшибякин.

Председатель саратовской областной думы Александр Романов поблагодарил представителей ТПП за содействие в открытии отделения МКАС в областном центре.

«Открытие МКАС — событие знаковое и для предпринимательского сообщества, и для деловой жизни региона в целом. В современных экономических условиях, в условиях свободного рынка меняются не только бизнес-процессы, но и менталитет предпринимателей, их подходы к ведению бизнеса. Предпринимателю важно не только получить доход, сэкономить время, но и сохранить честное имя, выстроить долговременное сотрудничество с партнерами и с государством. Все это требует соответствующей правовой среды для бизнеса. Преимущества открытия МКАС для бизнеса очевидны», — сказал Романов.

Председатель Арбитражного суда Саратовской области Алексей Горябин заметил, что далеко не в каждом регионе открываются отделения МКАС. Он выразил надежду, что работа МКАС в Саратове позволит существенно сократить нагрузку на работу государственных арбитражных судов.