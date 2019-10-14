На Кубани сотрудник полиции и адвокат стали фигурантами дела о взятке

В Краснодарском крае против адвоката и сотрудника полиции возбуждено уголовное дело о покушении на взяточничество в особо крупном размере, сообщило следственное управление СКР по краю. По версии следствия, в июне текущего года злоумышленники получили от подследственного 3,5 млн руб. за увод от уголовной ответственности, их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Следствием установлено, что в апреле 2019 года в отношении жителя Сочи органами предварительного следствия была организована проверка по факту возможного мошенничества, мужчина обратился к адвокату, который предложил своем клиенту урегулировать ситуацию с помощью взятки в сумме 3,5 млн руб. Для содействия в реализации своего замысла адвокат привлек оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическим преступлениями УВД по городу Сочи. 19 июня 2019 года подследственный на одной из улиц в Центральном районе города Сочи передал адвокату указанную денежную сумму, тот направился в Туапсинский район, где встретился с полицейским и передал ему всю сумму. После этого злоумышленники были задержаны, в отношении адвоката адвокатской палаты избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Перова, Краснодар