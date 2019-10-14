В Уфе по подозрению в попытке мошенничества задержан адвокат Владимир Панфилов

В Уфе арестован и помещен в СИЗО адвокат уфимского филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов Владимир Панфилов. Его подозревают в покушении на мошенничество с причинением ущерба (ст. 30 ст. 159 УК РФ), сообщают в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено по материалам УФСБ, оперативники которого задержали защитника в минувшую пятницу при получении 100 тыс. руб. и муляжа купюр на сумму 4,9 млн руб. от Эллины Юсуповой. Владимир Панфилов представляет интересы ее мужа — бывшего заместителя начальника отдела антикоррупционного управления МВД по республике, а ныне адвоката Ильнура Юсупова, который обвиняется в мошенничестве, превышении полномочий и получении взятки. В сентябре 2018 года его уголовное дело было возвращено в прокуратуру.

По версии следствия, Владимир Панфилов предложил супруге обвиняемого дать ему 5 млн руб., чтобы передать судье для переквалификации обвинения супруга на менее тяжкое и для последующего смягчения приговора. Так как, по мнению СКР, «адвокат не имел реальной возможности гарантировать вынесение судом необходимого решения и смягчение приговора», его действия квалифицируются как мошенничество. Деньги, полагает следствие, защитник собирался присвоить.

Дело экс-сотрудника антикоррупционного управления МВД Башкирии возвращено прокурору Как стало известно „Ъ“, прокуратуре Башкирии и СКР не удалось с первой попытки отдать под суд бывшего высокопоставленного сотрудника антикоррупционного управления МВД республики Ильнура Юсупова. Районный суд, приступив к рассмотрению дела экс-полицейского, обвиняемого в превышении полномочий и мошенничестве, пришел к выводу, что в нем не хватает позиции обвиняемого. Читать далее

Ирина Самойлова