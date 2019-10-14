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Marriott Novy Arbat объявляет об открытии спа-центра Royal Thai

Этой осенью в отеле открылся полноценный велнесс-центр СПА-центр Royal Thai. В нем находится термальная зона с классическим набором спа-элементов: джакузи, ледяной душ, два вида сауны (с сухим и влажным воздухом), комната для отдыха и — отдельная зона для поведения спа-процедур и массажа. Концепция Royal Thai — это сочетание современных европейских технологий и традиционных уходов для тела с острова Бали.

В меню спа собраны эксклюзивные королевские программы, традиционные тайские и балийские уходы, церемонии для двоих, уходы с теплыми травяными мешочками. Помимо массажных восточных ритуалов, в спа собраны косметические процедуры известного французского бренда Anne Semonin.

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