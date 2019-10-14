Орловская епархия строит новый офис

Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил молебен на начало благого дела на стройплощадке нового здания Орловского епархиального управления, сообщает митрополия. Здание строится на улице Нормандия-Неман, 47.

«Архипастырь совершил молебен на начало благого дела на месте строительства. Владыка благословил строителей и пожелал им помощи Божией в начатой работе»,— сказали в митрополии.

Как уточнили там, новое епархиальное управление строится на месте разобранного обветшавшего здания, где структуры церкви располагались более 50 лет.

Напомним, в апреле патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел архиепископа Орловского и Болховского Тихона в сан митрополита. Владыка Тихон ранее был архиепископом Южно-Сахалинским и Курильским. До этого в феврале Синод удовлетворил прошение митрополита Орловского и Болховского Антония «о почислении его на покой в связи с 75-летием» и назначил главой Орловской митрополии правящего архиерея Мурманской епархии Симона, но он не остался на митрополичьей кафедре надолго.

Сергей Калашников