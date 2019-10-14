Мэр Абакана погиб в автокатастрофе

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в возрасте 66 лет на объездной дороге Минусинска (Красноярский край), подтвердили “Ъ” в пресс-службе городской администрации. Подробности пока что неизвестны.

Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил свои соболезнования: «Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким».

Николай Булакин родился 17 декабря 1952 года в Томске. В феврале 1992 года стал первым заместителем председателя Верховного совета Республики Хакасия. В 1995, 1999, 2004, 2008 и 2013 годах избирался на пост главы города Абакана. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Хакасией», медалью «Трудовая доблесть Хакасии».

Юлия Сасевич, Новосибирск