На Сулинской ВЭС завершили монтаж первой ветроэнергетической установки

На строительной площадке Сулинской ВЭС в Красносулинскиом районе Ростовская области завершили монтаж первой ветроэнергетической установки, сообщает пресс-служба АО «Роснано» . В рамках инвестиционной программы Фонда развития ветроэнергетики, созданного АО «Фортум» и АО «Роснано», предусмотрено строительство на территории Ростовской области трех ветряных электростанций суммарной мощностью 300 МВт. Управление фондом осуществляет УК «Ветроэнергетика».

На Каменской, Сулинской и Гуковской ВЭС будут разместят 78 ветроэнергетических установок Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Ветропарки начнут поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности в первом полугодии 2020 года.

Напомним, Правительство Ростовской области заключило соглашение о сотрудничестве с УК «Ветроэнергетика» в 2017 году. Оно предусматривает строительство в 2018–2021 году на территории региона ветряных электростанций совокупной мощностью до 600 МВт

Дарья Голякова