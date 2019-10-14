Мужчины гораздо чаще женщин умирают от рака груди За мужчинами не следят с таким вниманием, как за женщинами

На долю мужчин приходится менее 1% всех случаев рака груди в популяции, но смертность — на 19% выше, чем у женщин. Вероятно, это не только половые особенности, но и невнимательность.



Ученые из Университета Вандербильта изучили данные более чем 1,8 млн женщин с раком молочной железы и 16 025 мужчин с раком грудной железы и обнаружили существенную разницу в диагностике. «Рак молочной железы не просто болезнь для женщин, это предмет особого внимания,— объяснила Шу Сяо, профессор эпидемиологии в Вандербильте и старший автор исследования.— У мужчин с диагнозом “рак грудной железы” выживаемость хуже, чем у женщин со злокачественным новообразованием в груди, и причина этого до конца не понятна. Нужно поближе взглянуть на биологию процесса у мужчин и на подходы к лечению».

Шу привела некоторые явные факторы, которые отчасти помогают прояснить, почему возникает разница в выживаемости, и в этих факторах нет ничего необычного: стадия заболевания, в которой мужчина диагностируется, более поздняя, чем у женщин; в среднем болеют мужчины более старшего возраста, чем женщины; при лечении мужчин не в полной мере учитываются особенности того, что это мужчина, и т. д.

Шу говорит, что результаты ее исследования подтвердили необходимость проведения дополнительных исследований биологических особенностей и индивидуального лечения рака грудной железы у мужчин.

«Эта статья напоминает медицинским работникам о раке грудной железы у мужчин, который иногда упускают из виду,— комментирует доктор Денис Монахан, хирург из Программы по уходу за грудью в больнице Northwestern Medicine Lake Forest.— Нужно обеспечить мужчинам столь же разнообразные возможности для лечения, какие есть у женщин: конечно, хирургические вмешательства, но также и современную химиотерапию, и радиационные методы. Только так можно достичь наилучших результатов».

Монахан предположила, что различия в лечении, которое получают мужчины с раком грудной железы и женщины с раком молочной железы, могут объяснить разницу в показателях смертности. Мужчины не всегда получают такое же внимание и варианты лечения, как женщины.