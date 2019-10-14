Российский нишевый парфюмерный бренд HOC дебютирует в лондонском торговом доме Fortnum&Mason

Марка Histoire Olfactive Collective (HOC) начинает продаваться в лондонском Fortnum&Mason. Концепцию бренда про дизайнерские ароматы и их создателей придумала Маша Занье, парижанка с грузинско-русскими корнями. По ее задумке, каждый год один из именитых парфюмеров будет создавать свою историю вместе с НОС на близкую им тему: любимые места, книги, люди, фильмы и города. Первые три аромата коллекции были созданы Винсентом Шаллером, парфюмером швейцарской компании Firmenich.

Винсент Шаллер и Маша Занье

Он создал более 350 ароматов и сотрудничал с Le Labo, Maх Mara, Paul Smith, Salvatore Ferragamo и другими известными компаниями. Сейчас Винсент проживает в Лондоне и потому в своих ароматах для НОС он постарался отразить свое личное ощущение Лондона.