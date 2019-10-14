Меньше половины бизнесменов Татарстана подверглись в 2019 году проверкам со стороны надзорных органов

В 2019 году в Татарстане лишь 46% предпринимателей подверглись проверкам со стороны контрольно-надзорных органов. Об этом на заседании Совета по предпринимательству при президенте республики рассказала исполняющая обязанности бизнес-омбудсмена региона Венера Камалова, передает ИА «Татар-информ».

По ее словам, два года назад 59% бизнесменов в Татарстане сообщали о проведенных проверках. После этого предприниматели попросили Роспотребнадзор, административные комиссий муниципалитетов республики и Минэкологии региона о снижении административных барьеров. Госпожа Камалова поблагодарила ведомства за услышанные просьбы.

"Ъ-Казань"