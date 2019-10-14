Круглый стол «Проблема выхода сельхозпредприятий на самоокупаемость»

28 октября 2019 года состоится круглый стол газеты «Коммерсантъ-Прикамье» по теме «Проблема выхода сельхозпредприятий на самоокупаемость».

Драйвером инвестиционной активности в сельском хозяйстве остается государственная поддержка в форме субсидий, дотаций и прямой инвестиционной помощи из бюджета. Сегодня одна из проблем, которую озвучивают эксперты, – недостаток инвестиций. О том, как работают программы господдержки в регионе, о вопросах сбыта продукции на региональном, федеральном и международном рынке, о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса и как сделать так, чтобы предприятия могли выйти на самоокупаемость, поговорим с участниками рынка и экспертами.

Участники круглого стола подробно разберут следующие темы:

• Ожидание и реальность: с какими трудностями сталкиваются производители при выводе предприятия на самоокупаемость.

• Механизмы реализации государственной поддержки сектора АПК, существующие трудности и способы их преодоления.

• Основы подбора финансового инструмента для малого и среднего бизнеса: лизинг, программы льготного кредитования.

• Создание кооперативов и актуальные вопросы сбыта продукции региона на различные уровни рынка сбыта.

Спикерами на мероприятие приглашены:

– министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева;

– заместитель министра, начальник управления потребительского рынка и лицензирования Владислав Тонков;

– вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова;

– директор сети операционных офисов АО «Райффайзенбанк» по Пермскому краю Алексей Пылов;

– председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Пермского края Дмитрий Сальников;

– совладелец сервиса по доставке фермерских продуктов «ЕшьСвеж» Константин Фоминых.

Модератором круглого стола выступит директор Пермского НИИ сельского хозяйства – филиала ПФИЦ УрО РАН Иван Огородов.

К обсуждению приглашаются также представители сельскохозяйственных предприятий региона, ритейлеры, бизнес-сообщества, банки.

Мероприятие пройдет 28 октября с 13 до 15 часов в конференц-зале газеты «Коммерсантъ-Прикамье» по адресу: ул. Петропавловская, 59 (вход со стороны сквера Уральских добровольцев).

По итогам встречи газета «Коммерсантъ-Прикамье» подготовит информационные материалы в ежедневную газету и на сайт. На мероприятие будут приглашены СМИ города Перми.

Участие в круглом столе бесплатное. Количество гостей ограничено, поэтому просим подтвердить свое участие до конца дня 23 октября по телефону +7 908-254-10-45 (Анастасия Артемьева) или по электронной почте: pr@kommersant.perm.ru.

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