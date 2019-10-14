Разработка новых нормативов образования ТКО в Башкирии вновь откладывается

Министерству природопользования и экологии Башкирии со второй попытки не удалось найти разработчика новых нормативов накопления твердых коммунальных отходов для субъектов предпринимательства. На аукцион, назначенный на 15 октября, не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте госзакупок. Аналогичным результатом завершился аукцион, который назначался на 2 сентября.

Министерство планирует подписать контракт стоимостью до 3,97 млн руб., чтобы до 1 ноября 2020 года получить нормативы накопления ТКО для таких категорий бизнеса как лоточная торговля, торговые палатки, ТРК и торговые центры в 15 муниципалитетах — пяти городах, включая Уфу, и 10 районах. Для этих субъектов бизнеса норматив должен определяться на 1 кв.м., для лотков — на одно торговое место.

Предыдущие нормативы накопления ТКО разрабатывались в 2017 году на основании данных ГУП «НИИ безопасности жизнедеятельности», но у бизнеса к ним возникли существенные претензии.

Майя Иванова