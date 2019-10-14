Сбербанк продает здание офиса в Семикаракорске за 3,8 млн рублей

В Семикаракорске принадлежащее ПАО «Сбербанк» здание на пр. Атаманскм,141 площадью 224 кв. м. и земельный участок под ним площадью семь соток выставили на торги за 3,8 млн руб. Информация об этом размещена на сайте «Российского аукционного дома». Шаг на повышение составит 19 млн руб.

«В местности высокий пеший и автомобильный трафик, рядом остановка общественного транспорта. В пешей доступности городская и районная администрации, межрайонный отдел УФМС, отдел МВД, спортивно-оздоровительный комплекс, отель, магазины, кафе, аптеки. Здание отлично подойдет под размещение магазина, салона, медицинского кабинета»,—говорится в сообщении.

Аукцион пройдет 31 октября в 10:00.

Дарья Голякова