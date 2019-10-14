Движение на улице Героев Хасана перекроют в выходные

Движение на улице Героев Хасана будет полностью перекрыто в ближайшие выходные. Как сообщается на сайте мэрии, это произойдет 19–20, 26–27 октября, 2–3 ноября на участке от улицы Хлебозаводской до въезда к ТЦ «Шоколад». Ограничение связано со строительством участков канализации и водопровода, пересекающих улицу.

В ходе реконструкции на участке от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской будет организовано шесть полос движения, обустроен тротуар и велодорожка. Технология «отнесенный поворот» позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода. Соответственно, пересекать его будут только те машины, которые проезжают прямо.

Ремонт последнего участка улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Василия Васильева стартовал в начале сентября и должен завершиться в 2021 году.