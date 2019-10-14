Ирина Гехт анонсировала кадровые изменения в социальном блоке правительства Челябинской области

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила о грядущих отставках в структуре социального блока областного правительства. По ее мнению, в регионе «система межведомственного взаимодействия парализована, а соцслужбы живут в режиме собеса 90-х годов».

«Новости понедельника. Трое детей выпали из окна, один погиб на пожаре. Самоубийство парня в Каслях. Очевидно, что система межведомственного взаимодействия парализована, а соцслужбы живут в режиме собеса 90-х годов. Нужна полная перезагрузка системы и переход на участковый принцип социальной работы, проектный подход в решении задач профилактики детской смертности и неблагополучия. И здесь без обид – ротация будет серьезная, от замов до начальников отделов»,- написала в своем Facebook Ирина Гехт.

В разговоре с «Ъ-Южный Урал» Ирина Гехт сообщила, что в ближайшее время на уровне губернатора Челябинской области будут согласованы отставки заместителя министра социальной защиты и замминистра здравоохранения. «Я столкнулась с равнодушием, нежеланием что-то менять в этой жизни. Ужасно, когда происходят пять смертей за выходные. Я думаю, это результат этого равнодушия»,- отметила госпожа Гехт. Она подчеркнула, что намерена привлечь к работе в социальном блоке активистов общественных организаций.