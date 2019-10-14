«Половина японцев уже знает Ростов» Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки о том, чем способна привлечь японских туристов Ростовская область, и о перспективах расширения торгового и инвестиционного сотрудничества с регионом

В начале октября Ростовскую область впервые посетил Тоехиса Кодзуки, чрезвычайный и полномочный посол Японии в России. Визит состоялся в преддверии года межрегиональных российско-японских обменов, цель которых — стимулировать сотрудничество государств по разным направлениям. Господин Кодзуки отметил, что укреплению отношений серьезно способствовала сделка по покупке ростовского «Донского табака» японской компанией Japan Tobacco. Он также высоко оценил туристический потенциал региона, который стал известен населению его страны благодаря матчу ЧМ-2018 с участием сборной команды Японии.



— Вы посетили Ростовскую область впервые с тех пор, как в 2016 году возглавили посольство своей страны в России. Связан ли этот визит с крупнейшей сделкой в истории региона — продажей «Донского табака» группе JT за $1,6 млрд?

— Да, это одна из причин. 2020–2021 годы объявлены премьер-министром Абэ и президентом Путиным годами межрегиональных японо-российских обменов, и сейчас я прилагаю большие усилия для укрепления региональных связей. Но 85 регионов — это очень много, приходится выбирать (улыбается). Одна из причин моего визита в Ростовскую область — именно тот факт, что японская группа Japan Tobacco инвестировала в регион $1,6 млрд. Это очень важное событие, в том числе для самой Японии,— серьезный вклад в развитие сотрудничества между нашими странами.

Роль JTI в развитии российской экономики также становится все более заметной. Сумма акциза на сигареты, оплаченная компанией в 2018 году, составила 228 млрд руб. Это примерно 1,2% от всех доходов федерального бюджета России. В вашей стране работает 70 офисов компании, в них трудятся 5 тыс. сотрудников.

JTI активно занимается социальной работой. Так, в мае 2018 года средства компании составили основную часть бюджета церемонии открытия перекрестного года России и Японии в Большом театре.

В Ростовской области она также взаимодействует с региональным сообществом, выполняет функции его полноценного члена. Речь, в первую очередь, о проявлениях социальной ответственности. Один из пунктов моего визита — проведение JTI в Ростове благотворительного мероприятия. Собранные средства будут направлены на подготовку собак-поводырей в специализированной школе.

— Товарооборот между Россией и Японией растет; по итогам 2018 года ваша страна вошла в топ-10 российских торговых партнеров. Однако, как вы сами ранее отмечали, 50% российского экспорта в Японию составляют нефть и газ, а более 60% японского экспорта в Россию — автомобили и товары, которые с ними связаны. За счет чего возможна диверсификация?

— Большой потенциал есть в сельском хозяйстве. Я имею в виду как зерновые, рис, так и мясо, включая мясо птицы. Также крайне перспективна химическая промышленность. Например, в Татарстане недавно построен очень большой завод по производству удобрений при участии Mitsubishi.

И, наконец, потенциал России сегодня связан с автомобильной промышленностью: в последние годы серьезно растет локализация производств. Это тоже возможная область нашего сотрудничества.

— Основная часть совместных японо-российских проектов традиционно реализуется на Дальнем Востоке. Новые производства также появляются на северо-западе и в центральной части России, но не на юге. Чем это объясняется?

— Это не совсем так. В ближайшее время в Волгоградской области начнется реализация масштабного проекта по производству метанола. Но в целом «освоение» южной части страны японскими инвесторами действительно идет не слишком интенсивно. Это объясняется тщательностью, которая отличает наши компании при принятии такого рода решений.

Приведу пример Bridgestone и Mitsubishi. Компании реализовали инвестпроект в Ульяновской области — завод по выпуску шин, самый крупный за пределами Японии. Спустя всего два года его мощности загружены на 100%.

Руководство корпорации Mitsubishi объяснило, как выбиралась площадка. Сначала был составлен список требований. Учитывалось качество рабочей силы в регионе, наличие университета, количество студентов, а также условия жизни, уровень зарплат и пр. Первоначально инвесторы выбрали 40 площадок в разных регионах России, затем сформировали шорт-лист, в который вошли десять из них. После они провели десять заседаний в головном офисе компании в Токио и только потом остановились на Ульяновской области.

Японцы делают выбор небыстро и очень осторожно, ведь от него зависит будущее компании. Это не прямой ответ на ваш вопрос, но он все же многое объясняет.

— После встречи с вами губернатор Василий Голубев упомянул о начале реализации новых совместных проектов. В каких областях планируется развивать сотрудничество?

— Сейчас действует японо-российская экономическая программа из восьми пунктов. В самом начале списка — медицина (с 2018 года в России действует производство препаратов для таргетной терапии онкозаболеваний фармкомпании Takeda.— “Ъ-Юг”). Кроме того, в центре внимания в России — нацпроект «Здравоохранение», главная цель которого — увеличить продолжительность жизни. Одним словом, и Япония, и Россия сделали медицину приоритетом.

В ноябре представители японской компании «Сискан» во главе с директором будут в Ростове с визитом. По словам губернатора Голубева, они намерены обсудить возможность строительства в Ростове медицинского центра и запуска производства медпрепаратов в вашем регионе. Подробнее об этом проекте я пока не могу сказать.

— Ранее представители российской и японской властей неоднократно заявляли о намерении нарастить турпоток между странами до 400 тыс. человек к 2023 году. За счет чего планируется этого добиться?

— С конца 2016 года прошло уже три волны упрощения визового режима для въезда россиян в Японию. На первом этапе было отменено требование предоставлять гарантирующее письмо принимающей стороны. Этот шаг позволил за год нарастить турпоток из России на 40%. На втором этапе был смягчен визовый режим для организованных групп, в частности отменен консульский сбор.

С сентября этого года японское консульство выдает мультивизы сроком действия до пяти лет. На них могут рассчитывать те, кто занимается сотрудничеством по одному из восьми направлений программы, о которой я упоминал выше.

По итогам прошлого года турпоток из России вырос почти на 23% — до 95 тыс. человек. По итогам этого года мы также рассчитываем на увеличение.

— Чем, на ваш взгляд, может привлечь японцев Ростовская область?

— У моего визита в Ростов есть и личная причина: это была давняя мечта — посетить Ростовскую область. Она возникла, когда я прочитал «Тихий Дон»: хотел своими глазами увидеть его, посмотреть, познакомиться с казаками. Сам роман в Японии очень известный, читаемый.

Кроме того, Ростов уже знает половина японцев. Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года матч 1/8 финала с участием сборных Японии и Бельгии в вашем городе смотрела половина населения нашей страны.

Ростовской области и столице региона повезло: они принял матчи ЧМ-2018, их увидели в разных странах мира. Но теперь предстоит пройти еще один этап — организовать туризм на хорошем уровне, а это не так легко.

Что касается японских туристов, они обращают внимание на комфортность. Хорошие гостиницы — это очень важно. Второе — исторические достопримечательности. Третье — природа. И еще очень важно составить хорошую программу.

В целом, я вижу, потенциал есть, и он хороший. В следующем году в Японии пройдут Дни Ростовской области. Региональной делегации очень важно будет представить хороший материал — презентовать регион и его туристические возможности грамотно, на должном уровне, показать привлекательность Ростова и области. Наращивание туристического потока имеет очень большое экономическое значение как для страны в целом, так и для отдельных регионов.

— Планируется ли организация прямого авиасообщения между Ростовом и Японией?

— Пока нет, это не так легко, особенно если речь идет о регулярных рейсах. В то же время губернатор Голубев заявил о намерении подписать соглашение о сотрудничестве Ростовской области и провинции Окинава, расположенной на юге страны, в тропическом поясе. Там очень красивые пейзажи и можно купаться практически круглогодично.

Я очень рад, что Окинава и Ростовская область обратили внимание друг на друга. Наибольшее число русских из всех стран мира выбирает для отдыха Турцию, зимой также очень популярны Таиланд и — до последнего времени — Египет. Русским важны теплый климат и красивое море. В Японии таким местом как раз является Окинава.

Если говорить о прямых рейсах, то хорошая новость — это организация прямого рейса «Аэрофлота» из токийского аэропорта «Ханэда» в «Шереметьево», откуда авиаперевозчик также выполняет вылеты в Ростов. В данный момент японские рейсы есть только из аэропорта «Нарита» в «Домодедово». С июня следующего года, после перевода рейса «Аэрофлота», Ростов для японцев и Япония для ростовчан станут ближе. До прямого рейса, быть может, еще далеко, но это все же заметное улучшение.

— Как вы оцениваете итоги перекрестного Года Японии в России и России в Японии, завершившегося в июне? Задействовали ли вы южнороссийские регионы в рамках этого масштабного проекта, призванного развить и укрепить двусторонние отношения?

— Год Японии в России и Год России в Японии проводились с прошлого года до июня этого года. В их рамках в обеих странах были проведены мероприятия в широком круге областей, включая политику, экономику и культуру.

Год Японии в России прошел с большим успехом. В его рамках было проведено более 600 мероприятий при участии более 1,6 млн человек. Многие мероприятия очень ярко передали привлекательность страны-партнера. Жители Японии и России за этот год проявили друг к другу интерес такого уровня, который превышает все предыдущие годы. В результате наши народы смогли стать ближе друг к другу.

В рамках Года Японии в России здесь, в Ростове-на-Дону, дважды проводились фестивали японских фильмов, а также мастер-классы по традиционным японским видам искусства, включая аранжировку цветов — икебану. Эти мероприятия пользовались большим успехом.

В рамках предстоящего года межрегиональных обменов мы также постараемся провести в Ростове-на-Дону различные мероприятия.

Беседовала Елена Шепелева