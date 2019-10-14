Высшее образование в Чехии

На сегодня Чехия из всех государств Центральной Европы находится на первом месте по темпам экономического развития и потоку инвестиций. В стране небольшой уровень безработицы, а в Праге же он фактически равен нулю. Согласно статистическим исследованиям к 2030 году рынок труда в Чехии будет располагать 420 тыс. вакантными рабочими местами. Отсюда и повышенный спрос на современных специалистов, особенно за молодые кадры. Но население страны «стареет» и не более 10% имеет высшее образование. Правительство уже сейчас предпринимает меры для поддержки студенчества в стране и привлечения высококвалифицированных специалистов разных областей народного хозяйства. Одна из таких мер – привлечение иностранных студентов. Иностранцы, как и граждане страны, могут учиться в государственных вузах бесплатно, им выплачиваются стипендии, студенческая виза позволяет легально подрабатывать, студенты могут участвовать в программе обмена Erasmus (учеба и стажировка в странах Европейского Союза). Кроме того, благодаря открытой иммиграционной политике, у выпускников вузов есть серьезные шансы остаться работать и получить статус ПМЖ и начать карьеру в любой стране ЕС. Российские документы об образовании полностью признаются и позволяют поступать в любой чешский вуз при условии знания чешского языка и сдачи вступительных экзаменов. Для россиян, родственность чешского и русского языка делает процесс изучения языка простым и естественным. Выучить чешский язык и подготовиться к экзаменам можно на платных подготовительных курсах при университете.

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