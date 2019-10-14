Производитель консервов из Аткарска задолжал сотрудникам 494 тысячи рублей

В федеральный розыск объявлена руководитель организации, специализирующейся на производстве овощных консервов, из Аткарска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По версии следствия, у компании с января по май этого года образовалась задолженность перед девятью сотрудниками на общую сумму 494 тыс. руб. В СУ СК полагают, что фактическая возможность выплаты долга у юридического лица была. Следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия.

Марина Ковалева