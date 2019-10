Концерт группы A-ha

Начиная с 1982 года и по сей день группа A-ha — это вокалист Мортен Харкет, клавишник Магне Фурухольмен и гитарист Пол Воктор-Савой.

За свою более чем 30-летнюю историю команда перебирала стили от нью-вейва до синти-попа и поп-рока — почти всегда с выдающимися результатами. И хотя участники A-ha уже пару раз расходились, сегодня они снова вместе и готовы с поклонниками вспомнить свои главные песни.

Этой осенью A-ha обрадовали и удивили новостью: в 2019 году состоится тур, получивший название в честь их первой пластинки «Hunting High and Low». Именно она принесла A-ha первый международный успех в 1985 году и первую в истории номинацию норвежского артиста на премию Grammy. По миру разойдутся более 10 млн копий альбома. Песни «Take on Me», «The Sun Always Shines on T.V.» и заглавная «Hunting High and Low» станут «визитными карточками» A-ha и одними из самых узнаваемых хитов 80-х.

В десять песен альбома «Hunting High аnd Low» норвежские дебютанты смогли включить сразу все, чем впоследствии покорят мир и сердца миллионов. Здесь можно найти трепетную романтику и северную меланхолию, выдающийся мелодизм и точнейшую работу с вокалом. Даже 30 лет спустя эта музыка слушается не как ностальгическое ретро, но отражение своей эпохи и момента в жизни A-ha.

«Нет ни одной песни с этого альбома, которую мы не хотели бы сыграть, — говорит гитарист и основной автор A-ha Пол Воктор-Савой. — Это будет шоу, не похожее на все остальные. Вы сможете мысленно перенестись во времена, когда этот альбом был записан — мы тогда жили в крохотной лондонской квартире и 24 часа в сутки работали над этими песнями. Мы вложили в “Hunting High And Low” все свои амбиции, думая, что это наш единственный шанс».

Концерт 20 ноября в «Ледовом Дворце» станет событием, на которое когда-то можно было только надеяться: «Hunting High аnd Low» будет исполнен от первой до последней песни. Живая история здесь и сейчас.