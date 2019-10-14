Стартовало голосование за территории для благоустройства в 2020 году В Нижнем Новгороде в списке 84 объекта во всех восьми районах.

Жители Нижнего Новгорода выбирают территории, которые будут в первую очередь благоустроены в рамках программы по формированию комфортной городской среды в 2020 году.

Голосование стартовало 10 октября и проводится в семи многофункциональных центрах и 19 торговых центрах. Можно проголосовать и на сайте golosZa.ru.

В МФЦ и торговых центрах нижегородцев встречают волонтеры с гаджетами, которые помогают пройти процедуру голосования. Волонтер Наталья рассказала ЪФМ, что на этот раз выражение мнения проводится без бюллетеней и урн, и поэтому нужна помощь добровольцев.

В списки для голосования включены 84 объекта, расположенные во всех восьми районах города. При этом многие были добавлены по инициативе самих жителей. Депутат Заксобрания Андрей Тарасов рассказал ЪФМ, что участок на территории микрорайона Верхних Печер, на котором местные жители совместно с экологами высадили деревья и кусты взамен вырубленных ранее, был передан в ведение Управления парков и скверов. Этот объект в последний момент появился в списке для голосования по настоянию жителей микрорайона.

Напомним, что голосование продлится до 31 октября.