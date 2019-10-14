ФСБ обыскивает офис компании-разработчика навигационных систем

Утром в понедельник, 14 октября, очевидцы сообщают об обысках в офисе компании «Транзас», расположенном в бизнес-центре на Малом проспекте Васильевского острова, д.54. Оперативные мероприятия проводят сотрудники ФСБ. Из здания никого не выпускают, дозвониться до офиса невозможно, пишет «Фонтанка.ру».

Как отмечает издание со ссылкой на очевидцев, работа бизнес-центра встала, всех сотрудников попросили перейти в одно помещение. В региональном управлении ФСБ происходящее не комментируют.

ООО «Транзас» с 1990 года разрабатывает спутниковые и навигационные системы для судостроительной отрасли. По данным системы СПАРК, 100% компании принадлежит финскому холдингу Wartsila.