14 октября, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Жители Новинок возражают против присоединения к Нижнему Новгороду

Свое обращение они направили в общественную приемную Владимира Путина.

от

Жители поселка Новинки, за присоединение которого к Нижнему Новгороду проголосовали депутаты городской думы возражают против принятого властями решения.


Обращение с изложением своей позиции они направили в Администрацию Президента России и в Общественную приемную Владимира Путина, губернатору, мэру Нижнего Новгорода, главе Богородского района, депутатам Госдумы и Заксобрания.

В обращении выражается недовольство тем, как прошли общественные слушания, состоявшиеся 10 октября, то есть в день приезда в Нижний Новгород Владимира Путина. В частности, люди не получили ясного ответа на вопросы, как изменятся налоги, насколько поднимутся тарифы, что будет с развитием коммуникаций. По словам старшего инициативной группы жителей Новинок Рустама Жалялотдинова, рассказавшего о совей позиции ЪFM НН, вместо ответов участники слушаний слышали циничные отговорки, что все будет хорошо, главное – не поднимать шумиху.

Жители требуют провести референдум о присоединении к Нижнему или опрос для выяснения мнения населения.

Однако в этом же обращении они выражают благодарность губернатору Глебу Никитину «за планомерное содействие в решении вопроса с долгостроями».

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Стартовало голосование за территории для благоустройства в 2020 году В Нижнем Новгороде в списке 84 объекта во всех восьми районах.
Илья Варламов поставил Нижний Новгород на 13 место в рейтинге городов России 35 место рейтинга занял Арзамас.
Незаконная торговля в подземном переходе у Московского вокзала пресечена Но местные жители и сами торговцы уверены, что в выходные она возобновится.
Судьба недостроенных домов ЖК «Квартал Европейский» снова под вопросом Дорожную карту, утвержденную Виталием Мутко, чиновники считают неактуальной.
Градозащитники критически оценили предложения губернатора по развитию Стрелки Эти идеи уже получили одобрение Владимира Путина.
Продажи новых автомобилей в России в сентябре снизились При этом рынок подержанных автомобилей продолжает расти.
Профиль пользователя