Жители Новинок возражают против присоединения к Нижнему Новгороду Свое обращение они направили в общественную приемную Владимира Путина.

Жители поселка Новинки, за присоединение которого к Нижнему Новгороду проголосовали депутаты городской думы возражают против принятого властями решения.

Обращение с изложением своей позиции они направили в Администрацию Президента России и в Общественную приемную Владимира Путина, губернатору, мэру Нижнего Новгорода, главе Богородского района, депутатам Госдумы и Заксобрания.

В обращении выражается недовольство тем, как прошли общественные слушания, состоявшиеся 10 октября, то есть в день приезда в Нижний Новгород Владимира Путина. В частности, люди не получили ясного ответа на вопросы, как изменятся налоги, насколько поднимутся тарифы, что будет с развитием коммуникаций. По словам старшего инициативной группы жителей Новинок Рустама Жалялотдинова, рассказавшего о совей позиции ЪFM НН, вместо ответов участники слушаний слышали циничные отговорки, что все будет хорошо, главное – не поднимать шумиху.

Жители требуют провести референдум о присоединении к Нижнему или опрос для выяснения мнения населения.

Однако в этом же обращении они выражают благодарность губернатору Глебу Никитину «за планомерное содействие в решении вопроса с долгостроями».