В Самарской области в середине недели ожидаются морозы

Похолодание до -2 °C произойдет в Самарской области ночью в среду и четверг. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

К середине недели в регионе установится переменная облачность преимущественно без осадков. В эти дни в Самарской области будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Днем в регионе столбик термометра поднимется до 12 °C. К выходным дневная температура в регионе понизится до 5 °C. При этом, по информации Гидрометцентра России, во второй декаде октября средняя температура воздуха в регионе будет выше нормы на 4 C.

Георгий Портнов